Bob Dylans parallelle universum

In 1991 ging de Bootleg Series van start. Die term verwijst naar het circuleren van illegale, ‘witte’ platen, onofficieel werk van bekende artiesten, vroeger op elpee onder de toonbank, nu soms op internet en steeds vaker gewoon door het platenlabel uitgebracht. Bob Dylan is al toe aan Springtime in New York: The Bootleg Series, Vol. 16 / 1980-1985. Zijn parallelle universum is nu al veel groter dan zijn bestaan in de formele muziekwereld. Het dubbelalbum geeft een goede indruk, maar de box met 57 tracks op 5 cd’s, een boek met foto’s en een essay van Damien Love is ondanks de prijs (110 euro) geen overbodige luxe, als je tenminste geïnteresseerd bent in nieuwe facetten over Dylan in de jaren tachtig.

Dat decennium werd lang afgedaan als ..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .