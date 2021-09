De Amersfoortse rapper en zanger Diggy Dex is terug met een nieuw album, genaamd Carrousel. Het is alweer zijn zevende plaat. Koen Jansen, zoals Diggy Dex in het dagelijkse leven heet, gaf aan ‘beretrots’ te zijn op het resultaat. De 41-jarige zanger maakte al hits als ‘Treur niet (Ode aan het leven)’ en ‘De zon op’ en hoopt met dit nieuwe werk op nieuw succes.

(beeld nd)

diggy dex (beeld nd)

Op Carrousel komen opnieuw de grote onderwerpen des levens aan bod. Het album zit met al zijn prachtige teksten vol levensadvies. liefde, vader, broer, de dood, het leven; dit alles komt naar voren. Het album is opnieuw eerlijk en oprecht en bevat vele fijne melodieën. Een paar keer luisteren en je zingt nummers als ‘Jonathan’, ‘Ballade Van De Noordoosterwind’ en ‘Carrousel’ zo mee. Als ik zing voor het leven / Zing voor de leegte / Zing zonder reden / Zing je met me mee? / Als ik zing voor m’n naasten / Zing om te vergeten / Mocht ik het niet meer weten / Zing je met me mee?

Diggy Dex is terug met een sterk staaltje werk. Luister dus en zing maar mee!

+ fijn gitaarspel

+ prima teksten

Carrousel

Diggy Dex. We Want More Music / Noach..

