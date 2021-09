Beproefde thematiek en kwaliteit van Chris de Burgh

In 2022 gaat er wereldwijd een musical rondtoeren die is geschreven door Chris De Burgh. De première is in Fulda, de oude Roomse bisschopsstad in Duitsland. Alle liedjes staan ook op de cd die de artiest zelf al uitbracht. In 2020 gebruikte hij een verteller bij een andere musical, Moonfleet, maar die liet hij nu achterwege, zodat een volwaardig album ontstaat.

De songs volgen het bekende verhaal van de outlaw in het bos die van de rijken steelt en weggeeft aan de armen, tot ergernis van de sheriff van Nottingham. Natuurlijk is er ook ruimte voor liefdesliedjes en een romance. De Burgh zit dit materiaal als gegoten. Hij is een groot liefhebber van de middeleeuwen en maakte al eerder mooie, epische platen op dat gebied, zoals . Ook biografisch klopt het. Chris de Burgh groeide op in Bargy Castle, destijds een vervallen kasteel in het Ierse County Wexford, ging naar school in het Engelse Marlborough College, studeerde aan Trinity College in Dublin Frans, Engels en literatuur. In 1977 huwde hij Diane, met wie hij nog steeds samen is. Een ridder van de zoete graal.

+ beproefde thematiek en kwaliteit

..

