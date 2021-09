Religieuze diversiteit in Dordrecht met Sacred Songs

‘Er is hier een rijkdom aan culturen waarvan mensen zich vaak niet bewust zijn. En juist die verschillen maken onze samenleving zo interessant.’ Aldus jazzvocaliste Monica Akihary, die in maart nog te zien te zien en te horen was bij Podium Witteman. Samen met gitarist Niels Brouwer vormt de Moluks-Nederlandse zangeres namelijk de drijvende kracht achter Boi Akih, de muziekgroep die zich richt op world jazz.

Maar Akihary speelt ook al jaren een dragende rol in Sacred Songs, een concept van Culture Connection. Deze stichting, in 2007 opgericht door Jeanneke den Boer, brengt artiesten en publiek van verschillende culturen, religies en gemeenschappen bijeen via muziekproducties, festivals en internationale uitwisselingsprojecten. Di..

