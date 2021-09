Anna Fedorova: Pianowerken van grote klasse vervelen nooit

Maar dat is misschien ook wel het lastige als je nog weer een nieuw album wilt uitbrengen. Hoe onderscheidend kun je nog zijn, na zoveel beroemde uitvoeringen?

Anna Fedorova en Channel Classics probeerden het toch. In de tijd van het om zich heen grijpende coronavirus gaf muziek Fedorova troost. Ze stortte zich op Chopin, wiens werken al een belangrijke rol speelden in haar kinderjaren in Kiev. ‘Wonderlijk mooi hoe Chopin zichzelf in stukken van slechts enkele minuten zo intens kon uitdrukken; de sfeer van een unieke droom kon scheppen, en miniaturen die het gevoel geven dat je een schilderij in stapt’, schrijft ze in haar booklet. Fedorova maakt het waar. Ze speelt subtiel, fluisterzacht, maar ook uitbundig waar de muziek dat vraag..

