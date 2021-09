Gloedvolle uitvoeringen van de mooiste Franse chansons

Philippe Elan en Reyer Zwart schieten uitbundig uit de startblokken met ‘La bicyclette’. De frustratie dat ze het zolang zonder publiek hebben moeten stellen moet groot zijn geweest. Vocaal bevindt de in Frankrijk geboren en in Nederland woonachtige chanteur zich op de toppen van zijn kunnen.

Als een tijger die is ontsnapt uit zijn kooi zingt Elan chansons als ‘Avec le temps’, ‘Bang Bang’ en ‘Emmenez-moi’ gloedvol en met alle passie die hij in zijn lijf heeft. Zelfs voor wie geen Frans verstaat, spat de urgentie overduidelijk van de liederen af. De muzikale begeleiding is afwisselender dan je zou verwachten van een duo-optreden. Reyer Zwart, die ooit bij Elan begon als bassist, bespeelt de gitaar met net zo veel raffinement als de piano. Het is goed te horen dat de twee al negentien jaar samen het podium delen. Op zijn vorige album werd Elan begeleid door het Residentie Orkest, maar in deze intieme live-setting komt de kracht van zijn stem zo mogelijk nog beter tot zijn recht. Dit duo verdient een groter applaus dan wat dit u..

