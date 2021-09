De muziek van Rumer rijpt als goede wijn

Twaalf jaar geleden was de Britse zangeres en songschrijver Rumer opeens een wereldster, die geleefd werd. Het verleden en heden waren als optelsom teveel. Nu ziet de toekomst er veel prettiger uit. Met een live album en moois in het verschiet.

Live From Lafayette, zo heet een album dat vandaag verschijnt. Het gaat om een uur muziek, dertien songs, opgenomen in de lege zaal van een theater bij Pancras Square, vlakbij King’s Cross in Londen. Rumer zingt warm, helder en zuiver, bandleden Daryn Hudson (elektrische gitaar), Diego Rodriguez (bas), Alex Torjussen (drums), Barry Wickens (dobro, viool, mandoline, akoestische gitaar en Rob Shirakbari op toetsen.

Het laatste nummer imponeert. ‘Better Place’ is eigenlijk voor alle gewone mensen die het verschil maken in hun eigen omgeving, zegt ze. Het stond in 2014 op haar album Into Colour. ‘Na corona is het heel passend als applaus voor mensen in de zorg’, zegt Rumer, aan de telefoon vanuit de Britse hoofdstad. Wat opvalt:..

