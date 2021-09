Dit werk van organist Van de Veen is al met al een mooi speel- en luisterstuk

De titel ‘Met een knipoog naar…’ van de nieuwe cd van organist Evert van de Veen laat zien dat hij zich bij zijn koraalbewerkingen heeft laten inspireren door composities van beroemde componisten als Bach, Händel, Widor, Guilmant en Lefébure-Wély. Dat is bij veel bewerkingen behoorlijk geslaagd. Wel heeft hij in een aantal gevallen meer op de muziek of de melodie gelet dan op de tekst van het lied. Zo kun je je afvragen of het Andante Cantabilé over Psalm 79 niet te lieflijk is, waar de tekst spreekt over bezetting, bloed, lijken, hoon en spot.