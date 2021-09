Hanna Marieke wil mensen laten delen in de schoonheid, de hoop en de troost van muziek

Hanna Marieke nam in de periode waarin ze nauwelijks kon optreden haar debuutalbum op. Samen met bassist Ruben Bekx en drummer Timo Menkveld maakte de pianist en zangeres het verrassend sterke en avontuurlijke Rhythms Of Grace.

Hanna Marieke zingt, ze speelt piano en ze schrijft haar eigen stukken. Als ze op het podium staat, onderhoudt ze haar publiek ook nog eens met mooie en humoristische verhalen. Een gesprek met Hanna Marieke op het terras van café Jozef in Utrecht over improviseren, componeren en het betrekken van het publiek bij haar muziek.

Wanneer begon uw belangstelling voor jazz?

‘In de cd-kast van mijn ouders ontdekte ik Come Away With Me van Norah Jones. Ik vond het meteen prachtig en draaide dit album zo vaak dat mijn ouders me na een tijdje een boek gaven waarin de bladmuziek stond. Ik had toen nog alleen klassiek pianoles. Vanaf het moment dat ik de jazzakkoorden van Norah Jones leerde spelen, wilde ik daar meer van weten.’

Hoe hebt ..

