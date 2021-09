Soul van Aretha Franklin zoals die geschapen werd

Er was al de opgepoetste, fascinerende weergave van een concert. En dit jaar is er de biopic Respect, die over het leven van Aretha Franklin gaat, met Jennifer Hudson die in de huid van de beroemde zangeres kruipt. Ze overleed in augustus 2018, 76 jaar oud. En nu is er een album (bestaande uit vier cd’s) met boek waarin niet alleen haar hits en bekende songs, maar ook nieuw en onuitgegeven materiaal aan bod komt. Gerangschikt in grotendeels chronologische volgorde passeren de 19 ongehoorde en in totaal 81 songs de revue.