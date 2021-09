Punkachtige en kwieke electropop van Paul Weller

Toen de mogelijkheid er was, om gezamenlijk op te nemen, werden de opnames afgerond in The Black Barn Studio van Paul in Surrey. Zoals gewoonlijk, zijn er enkele gastoptredens, waaronder Lisa Metcalfe (een jong talent uit Liverpool), Andy Fairweather Low en Paul’s dochter Leah. Goede songs zijn Cobweb/Connections en Testify (met dwarsfluit) of het gedragen That Pleasure, dat met een reggae ritme oproept tot maatschappelijke betrokkenheid. De eerste helft van de plaat is punkachtige en kwieke electropop. De tweede helft is veel beter, qua muziek en tekst. Het album is ook als 3 cd verkrijgbaar. Dan heb je er een live concert bij (Live from Mid-Sömmer Musik, London, 2020) en een schijf met zes extra nummers.

+ lekker kwiek

+ beetje kort ..

