Mooi, afwisselend repertoire van Jaap Eilander

Pianist Jaap Eilander bracht zijn derde album op de markt. Hij maakte eerst twee geslaagde cd’s met werk van zijn grote idool Johann Sebastian Bach. Die muziek was niet oorspronkelijk voor piano geschreven, maar dat is op de nieuwe plaat wel het geval.

beeld nd

beeld nd

De toon wordt meteen al gezet met vijf delen uit de ‘Lyrische Stücke’ van de Noorse componist Edvard Grieg. Werken die zowel het instrument als de uitvoerder op het lijf geschreven zijn. Prachtige muziek, vaak verstild, soms wat sneller, maar nergens erg opzwepend. Opvallend is hoe Grieg beelden weet op te roepen. Je hoort de klokken in Glockengeläute en de Hochzeitstag auf Troldhaugen is een vrolijk dansmuziekje. De twee werken van Rachmaninov zijn rustige, verstilde werken.

In de twee Klavierstücke in es (D946 1 en 2) van Schubert wisselen snelle en rustige delen elkaar af. Eilander laat horen dat hij ook goed met snelle passages overweg kan. De cd wordt afgesloten met een pianobewerking van het Wiegenlied Guten Abend gut’ Nac..

