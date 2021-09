Mooie nieuwe uitvoeringen van eerder gemaakt werk van Dustin O’Halloran

Dustin O’Halloran schreef muziek voor onder meer films en dansgezelschappen. Daarnaast is hij actief als uitvoerend musicus, zowel solo als in kleine groepen. In 2020, tijdens de lockdown, bevond de Amerikaanse pianist en componist zich in IJsland en zag zich genoodzaakt daar voorlopig te blijven.

Het unieke karakter van het uitgestrekte IJslandse landschap inspireerde O’Halloran tot het schrijven van nieuwe muziek. Daarnaast vond hij de rust en de ruimte om eerder gemaakt werk tegen het licht te houden en te herschrijven. Het resultaat is het prachtige door Deutsche Grammophon uitgegeven Silfur, genoemd naar een in IJsland veelvoorkomend kristal.

O’Halloran nam de composities voor het merendeel op in Frikirkjan, de oude kerk in het hart van Reykjavik. Zijn melodieuze muziek heeft een rustgevend karakter, maar is te gevarieerd om bij in slaap te vallen. O’Hallorans pianospel wordt in enkele stukken verrijkt door het Siggi String Quartet en violist Bryan Senti.

+ rustgevend, maar gevarieerd

+ mooie nieuwe uitvoe..

