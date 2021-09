Nieuwe muziek van Kanye West dompelt onder in pijn én geloof

Het nieuwe via muziekstreamingsdiensten gelanceerde album Donda van de Amerikaanse rapper Kanye West (44) is veelomvattend en divers. Het voert van gevangenis naar vrijheid en van zijn moeder Donda naar z’n bijna-ex Kim. Met als rode draad: God bevrijdt.

Voorlopig houdt rapper Kanye West woord: in de aanloop naar zijn vorige, verrassende en bij vlagen sublieme album Jesus is King uit 2019 kondigde hij aan nooit meer iets anders dan gospel te maken. Ook zijn nieuwe, uitgebreide en op dit moment alleen nog digitaal via de streamingsdiensten beschikbare album Donda is wederom een onversneden gospelplaat. Maar wel een onorthodoxe.

Onorthodox in bijvoorbeeld die zin dat West z’n geloof en de daarmee gepaard gaande existentiële ervaringen van twijfel, strijd en pijn volledig verbindt en verweeft met zijn geloof. Dat klinkt logisch maar dat is het niet: vaak richt gospel zich in de vorm van aanbidding en lofprijzing in een zuivere maar ook eendimensionale stijl op God, en blijven zwarte bladzijd..

