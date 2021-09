Italiaanse barokmuziek nog meer in stijl

In januari 2020 kreeg het ensemble Le Nuove Musiche de beschikking over een bijzonder orgel. Met het instrument, dat alleen houten pijpen bezit, kan Italiaanse barokmuziek stijlgetrouwer uitgevoerd worden dan met bestaande instrumenten.

beeld nd

beeld nd

Bij de bouw van dit zogenaamde Monteverdi Orgel werd uitgegaan van aantekeningen die de componist Claudio Monteverdi (1567-1643) over een dergelijk instrument had gemaakt. Bouwer Klop uit Garderen maakte dit orgel, waarbij ensembleleider Krijn Koetsveld belangrijke aanwijzingen kon geven.

Zo kwam een interessant orgel in Italiaanse stijl tot stand. Helemaal volledig is het niet; zo ontbreekt een vulstem en ook heeft het geen 8-voets fluit. Op zich begrijpelijk, omdat Koetsveld juist een orgel wilde hebben waarin de Principale (Prestant) de basisklank zou vormen. Die beperkingen zullen ook te maken hebben met de noodzakelijkheid om het orgel te kunnen vervoeren. Het kan nu gemakkelijk in enkele delen uit elkaar worden gehaald en gebracht n..

