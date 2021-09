Ze bestaan al meer dan vijf jaar, maar heel bekend waren ze niet: de band Reisgenoten. De muzikanten van de groep willen nieuwe muziek maken voor kerken in Nederland. Zelf omschrijven ze het als volgt: ‘Wij schrijven pelgrimsliederen voor godzoekers onderweg.’ Met het album Tot Hier En Verder heeft de groep een achttal nummers uitgebracht. Vertrouwen, twijfel, volgen, hoop en verwachting; dat zijn thema’s die op dit album naar voren komen. Zo staan er titels als ‘Tussen Twijfel En Geloven’ en ‘Alles Wordt Nieuw’ op de plaat. Reisgenoten maakt goede muziek, zowel tekstueel als muzikaal. Iets in een hokje plaatsen is niet altijd verstandig, maar voor het idee: de band ligt qua sound een beetje tussen Sela en Mozaiek Worship in. Op..

