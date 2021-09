Hooverphonic is een Belgische band die al enige decennia bestaat en albums maakt. Het grote publiek maakte kennis met de zuiderburen toen de band in oktober 2019 als kandidaat voor het Eurovisie Songfestival uit de bus kwam bij de Vlaamse omroepen. Toen kwam corona en pas anderhalf jaar later mocht de groep zich, met het nummer ‘The wrong place’, opmaken voor de finale. De song staat op een nieuw album: Hidden stories. De teksten zijn als altijd van bandleider Alex Callier, maar weer is de groep van leadzangeres gewisseld. Geike Arnaert, bekend van het liedje ‘Zoutelande’ met Bløf, is terug aan de microfoon. Met ‘A Simple Glitch Of The Heart’ brengt ze de beginjaren rond de millenniumwisseling terug. Het is makkelijke muzie..

