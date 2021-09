Voor de verandering op deze plaats geen recensie van een album, maar van een boek. Hans van Haeften schreef een duidelijke, beknopte handleiding voor het instuderen van klassieke klaviermuziek. Hoewel hijzelf organist is en sommige van zijn tips voor orgel bestemd zijn, is het grootste deel ook goed bruikbaar voor pianostudenten. Voordat Van Haeften ingaat op allerlei technische aspecten van de muziek, geeft hij eerst een aantal praktische tips over onder meer het onthouden van korte fragmenten, de verschillende manieren van herhaling van muziekfragmenten en het bestuderen van de structuur van een muziekstuk. Na allerlei tips over onder meer de puls, het ritme en frasering, volgt een wat technischer deel over onder meer toonladders, de k..

