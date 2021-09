‘Hotel California’ is een beangstigend liedje, een beklemmende song. Het zit tegen perfectie aan

Dat delen van het Amerikaanse christendom vatbaar zijn voor complottheorieën over de herkomst van het coronavirus of de verkiezingsnederlaag van Donald Trump is eigenlijk oud nieuws. Die alternatieve visies op de werkelijkheid zijn er al veel langer. Dat bedacht ik deze zomer nadat ik bovengemiddeld vaak naar ‘Hotel California’ had geluisterd, dé klassieker van de Amerikaanse countryrockband The Eagles uit 1977.

Dat nummer werd in de jaren tachtig en negentig door groepen radicale christenen één op één betrokken op de satanskerk. In dit geval hoefde je de muziek niet eens terug te draaien, zoals een al even vermaarde complottheorie over pop- en rockmuziek circuleerde. De gang van zaken toen illustreert fraai hoe zo’n complottheorie werkt,..