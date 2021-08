Vrije geesten gedijen vaak, maar niet altijd - Deze popbiografieën werden uitgebracht

Roger Daltrey (l) en Pete Townshend van The Who tijdens een optreden in 2019.

Van Eijk

Jaap van Eik mag dan 76 zijn, de Nederlandse basgitarist en journalist is in zijn schrijven jong en lenig. Zijn boek uit 2019 is verrijkt opnieuw uitgekomen. Vooral over Herman Brood (1954-2001) is heel veel meer te lezen. Van Eik studeerde aan de kunstacademie in Arnhem en speelde vanaf oktober 1964 bij The Moans, waar hij de Zwolse toetsenist leerde kennen. Brood haalde hem in 1967 uit de Blues Dimension naar de fameuze band Cuby + Blizzards, als opvolger van Willy Middel, die zijn verhaal eerder vertelde aan het Nederlands Dagblad. Na twee jaar ging de bassist, die wat minder van het Grote Innemen was dan de drinkende Drenten en bruine en witte bolletjes consumerende Brood, terug naar Blues Dimension terug. Hij speeld..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .