Misbruikzaak tegen zanger en schrijver Bob Dylan maakt weinig kans

Advocaat Daniel Isaacs houdt kantoor aan de Cross River Road in Mount Kisco, een kilometer of zestig ten noorden van het Manhattan Supreme Court, de rechtbank in New York waar op 13 augustus een zaak werd aangespannen tegen Bob Dylan. De nu tachtigjarige Amerikaanse artiest, maker van ruim veertig albums en goed voor meer dan een half miljard dollar vermogen, zou gedurende zes weken in april en mei 1965 het twaalfjarige meisje J.C. seksueel hebben misbruikt, tegen haar wil hebben vastgehouden, fysiek hebben bedreigd en mishandeld en gedwongen alcohol en drugs te consumeren.

Volgens Isaacs en zijn collega Peter J. Gleason heeft de nu 68-jarige cliënt, die nu in Greenwich, Connecticut woont, nog steeds last van die periode en kampte..

