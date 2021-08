Wat is kwaliteit, als het gaat om het kerklied? Die vraag is het grootste stokpaard van Dirk Zwart

Je bent veertig jaar kerkmusicus en je vraagt je af of er nog toekomst is voor de muziek waar jij altijd in geloofd hebt. Welke boodschap kun je dan meegeven aan al diegenen die muziek maken en zingen in de kerk?

Je jubileum vieren als kerkmusicus in een jaar waarin corona grote beperkingen heeft opgelegd aan muziek en zang – zuurder kan het niet. En het is nog onzeker of en wanneer het ‘normale leven’ zich zal hernemen, schrijft Dirk Zwart in het voorwoord van zijn boek Mooier kan ik het niet maken. Stokpaarden van een kerkmusicus.

De titel laat al zien dat er meer aan de hand is. De kerkmuziek verkeert zelf in een crisis, althans de klassieke kerkmuziek waarvan Dirk Zwart een van de belangrijkste vertolkers is. Het gaat om de liederen die je vooral in het (nieuwe) Liedboek tegenkomt en eigen bundels die door kerkmusici zijn uitgebracht. Deze worden ook in katholieke kerken gebruikt, waaronder liederen van Huub Oosterhuis. In veel gereforme..

