Rolling Stones-drummer Charlie Watts (1941-2021): De ‘stille man’ van de losbandige groep

Charlie Watts, de drummer van de legendarische Britse rockband The Rolling Stones, is dinsdag op tachtigjarige leeftijd overleden.

De rockband maakte onlangs bekend dat Watts vanwege zijn gezondheid niet mee zou doen aan de aanstaande Amerikaanse tournee van de band. Hij moest rust nemen na een medische ingreep. Hij overleed in een ziekenhuis in Londen.

The Rolling Stones met zanger Mick Jagger werd in 1962 in Londen opgericht. De groep ontpopte zich tot een van de belangrijkste bands uit de geschiedenis van de rock-‘n’-roll en popmuziek. Watts sloot zich al vrij snel, begin 1963, bij de groep aan. Hij had eerder al met de groepsleden in een door hem opgericht bandje gespeeld.

Watts werd bekend als de ‘stille man’ van de losbandige groep, die de ‘swinging sixties’ kenmerkten met tijdloze hits als (I Can’t Get No) Satisfaction. Als veruit het rustigste bandlid..

