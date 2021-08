Jakob Dylan is eigen man, meer dan zoon van

Bob Dylan heeft zes kinderen waarvan er eentje ook muzikant is, en sinds 2019 documentairemaker, met een fraaie impressie van Laurel Canyon bij Los Angeles, waar in de jaren zeventig de mooiste muziek vandaan kwam omdat er een soort artiestenkolonie woonde. Jakob Dylan is net zo eigenzinnig als zijn vader.

Zijn band The Wallflowers is een steeds wisselend gezelschap muzikanten, platen verschijnen onregelmatig en hij deinst er niet voor terug om na een hit een jarenlange pauze in te lassen. Nu is er na negen jaar, weer een nieuw album. En Exit Wounds geeft een hechte, wat rauwe tussenstand van zijn muzikaal denken. Zijn stem doet denken aan Tom Petty en Mark Knopfler. Opvallend trouwens dat de media zich massaal op deze Dylan werpen, misschien wel omdat hij toch toegankelijker en serieuzer is dan pa. Hij legt uit en doet suggesties, stelt wedervragen.

De plaat is prima. Teksten die sarcastisch lijken, realistisch zijn en hoopvol bedoelen. Kwetsbaar klinkt ‘Darlin’ Hold On’, heel geestig is ‘Who’s That Man Walking Round My Garden’, dat ..

