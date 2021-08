Vette blues met mooie ballads op album Gary Moore

Mooie bluesnummers horen langzaam en lang te zijn; dus zit je goed met de acht nummers die zorgen voor drie kwartier muziek van Gary Moore. Postuum, want de man in kwestie overleed op 6 februari 2011, ruim 58 jaar oud, tijdens zijn vakantie in een hotel in Estepona, Spanje.

Moore woonde in Brighton en had vier kinderen. In 1990 bracht hij zijn grootste succes uit, Still Got The Blues. Nu is er een nieuw album met niet eerder uitgebracht materiaal van de iconische Noord-Ierse muzikant en singer-songwriter is geen verkooptruc. Hij liet een formidabele catalogus achter met muziek vanaf zijn vijftiende jaar, toen hij al de beste gitarist van Belfast was.

De twee mooiste songs van dit album zijn het titelnummer, een blues van good old BB King, door Moore met zijn zijn op zich niet vreselijk goede zangstem levensecht vertolkt en omlijst door subtiel, gekweld sologitaar; en dan is er ‘In My Dreams’, waarvan de tekst ontroert. Eenzaam in zijn bedje, treurend om verloren liefdes. Ook goed is het melancholische ..

