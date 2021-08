Het is altijd volle bak gaan met Chris Barber

A Trailblazer’s Legacy is een box die een boekwerk en vier cd’s met in totaal 69 tracks bevat, gewijd aan het oeuvre van de Engelse jazztrombonist, bandleider en arrangeur Donald Christopher ‘Chris’ Barber (1930-2021).

Zijn jazz was weliswaar traditioneel, maar fris en energiek. In de jaren vijftig en zestig was hij met zijn Chris Barber Jazz And Blues Band trendsettend in het populariseren van ook blues en skiffle in Europa, vooral door banjospeler Lonnie Donegan, in hits als ‘Rock Island Line’ uit 1954 en vijf jaar later ‘Petite Fleur’ met klarinettist Monty Sunshine.

Veelzeggend is de loyaliteit en lange medewerking die hij kreeg van zijn gezelschap. Trompettist Pat Halcox was met 54 jaar, van 1954 tot 2008, het langst dienende lid uit de geschiedenis van de band. Zangeres Ottilie Patterson maakte tot 1962 zeven jaar deel van het orkest uit en van die samenwerking is heel veel te vinden in dit muziekhistorisch document.

Als je leest, de overdaad..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .