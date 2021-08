Eigentijdse draai aan oude jazzstandards van Ian Cleaver & Gideon Tazelaar

Hun ambities waren groot en ze kwamen elkaar opnieuw tegen in New York waar ze hun muziekstudies voortzetten. Nu zitten ze alweer een tijd vast in eigen land. Ze maakten van de nood een deugd en organiseerden na een korte tour een cd-opname met bassist Felix Moseholm, drummer Jorge Rossy, saxofonist Benjamin Herman en klarinettist Joris Roelofs. Cleaver & Tazelaar concentreren zich op standards uit het American Songbook, maar geven daar met frisse, levenslustige energie een eigentijdse draai aan. Eén van de hoogtepunten is hun geraffineerd losjes klinkende interpretatie van ‘Rollo II’, een stuk van Misha Mengelberg. Dit debuutalbum werd in een dag opgenomen wat de prestatie van de groep nog groter maakt. Volume 2 sc..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .