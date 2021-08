Crowded House 3.0 is werkelijk prachtig

In wezen is de muziekgroep Crowded House bezig aan zijn derde leven. Het eerste vond plaats met Neil Finn aan het roer. De band uit Nieuw-Zeeland maakte in de jaren tachtig en negentig prachtige nummers als ‘Don’t Dream It’s Over’, ‘Weather With You’, ‘Mean To Me’ en vier fraaie cd’s. De leden gingen eigen wegen, maar kwamen weer bij elkaar na de zelfdoding van drummer Paul Hester. Hij werd op 26 maart 2005 gevonden aan een boomtak in het park bij zijn huis. Het weemoedige requiem leidde tot twee verdienstelijke albums in 2007 en 2010, Time On Earth en Intriguer. Na zijn soloalbum Out Of Silence en het lidmaatschap, als vervanger van Lindsey Buckingham, van Fleetwood Mac is Neil Finn weer terug voor Crowded Hou..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .