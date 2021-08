Het nooit eerder verschenen album Welcome 2 America van Prince is nu uit. De plaat werd in 2010 opgenomen, zes jaar voordat de artiest stierf aan pijnstillers en een overmaat aan werk. De albumtitel klinkt niet onbekend: ooit was er de Welcome 2 America Tour en sloot hij deze af met de 21 Nite Stand-concertserie in The Forum in Los Angeles. Het album is onderdeel van Sony Music Entertainment, beheerders over een onmetelijk archief van nog onbekend werk, samen te vatten in één zin. Die is lang: ‘een krachtig, creatief statement dat verslag doet van Prince’ zorgen, hoop en visie ten aanzien van een maatschappij in ontwikkeling en zijn vooruitziende blik op een tijdperk van politieke verdeeldheid, misinformatie en een hernieuw..

