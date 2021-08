Bring It On gaat op zoek naar de gospelbron

Zoals de meeste muzikanten probeert ook Isla van Hout in deze lastige tijden het hoofd boven water te houden. Bijzonder is dat ze daar ook anderen bij helpt. Met haar ondernemende vriendin Tamar Guttmann richtte de zangeres en toetsenist New Amsterdam Jazz op. Met dit fonds creëren ze niet alleen alternatieve speelplekken, maar bieden ze ook enige financiële verlichting. De presentatie van Van Houts debuutalbum in het Bimhuis ging tot haar verdriet niet door. Maar Bring It On mag er zijn als tastbaar resultaat van een boeiende zoektocht naar de bronnen van haar favoriete muziek. In haar Amsterdamse woning vertelt Isla van Hout hoe haar queeste leidde naar de Epiphany Fellowship Church in Philadelphia.

Hoe belandde u in Amerika?

..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .