De alternatieve rockband The Choir heeft in de christelijke scene een soort cultstatus. De band, al bezig sinds 1984, bestaat uit drie ervaren rotten, te weten Derri Daugherty (gitaar/zang), Steve Hindalong (drums) en Dan Michaels op saxofoon. Deep cuts is hun zestiende album alweer. De band begon in Zuid-Californië en leverde in zijn lange bestaan diverse kunstwerkjes af. Waar vorige albums van de band nogal eens donker en zwaar konden klinken, klinkt Deep cuts lichter en minder rauw, soms zelfs upbeat. De nummers gaan veelal over thema’s als vriendschap, dankbaarheid, doorzettingsvermogen en liefde. Dat zorgt, zeker voor de liefhebbers van deze band, voor een dubbel gevoel. Er klinkt plezier door in de muziek, maar he..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .