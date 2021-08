De in Duitsland geboren en in Engeland wonende Max Richter noemt zichzelf nadrukkelijk een Europees componist. Hij schreef muziek voor films, maar ook zijn zelfstandige werk heeft een sterk cinematografisch karakter. Een jaar geleden bracht hij zijn album Voices uit als protest tegen de vele schendingen van de mensenrechten. Stemmen van over de hele wereld lazen, begeleid door Richters muziek, de tekst voor van de Universal Declaration of Human Rights. Niet iedereen is gecharmeerd van gesproken woorden bij muziek en daarom is Voices 2 een welkome aanvulling. Richter speelt hierop bezonken variaties op zijn Voices-composities. De kalmerende klanken op dit album duiden eerder op berusting dan op protest. De compo..

