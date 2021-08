Al tijdens zijn studie aan het conservatorium ontstond bij Nick Kerkhoff de wens om een eigen album te maken. Nu presenteert de bassist Here And Now, waarop hij niet alleen de bandleider is, maar ook de componist van alle gespeelde nummers. Kerkhoff verzamelde een fijn kwartet om zich heen van gelijkgestemde zielen. Saxofonist Jesse Schilderink, pianist Emanuele Pellegrini en drummer George Panaite brengen de stukken waarvan Kerkhoff de kiemcel bedacht tot gecultiveerde bloei. Centraal staat het fijnzinnige geluid van de elektrische basgitaar die de bandleider bespeelt, maar in het merendeel van de tracks is sprake van een volwaardig muzikaal evenwicht. Tijdens de solo’s is de drang naar vrijheid voelbaar. Live zoekt deze band v..

