Alle dingen gaan voorbij

Ex-Beatle George Harrison schreef twee songs met blijvende waarde: ‘While My Guitar Gently Weeps’ en ‘All Things Must Pass’. Het bijbehorende album komt vandaag uit in veel versies.

Het leven is een keuzemenu en dat geldt ook voor de verrijkte heruitgaven van All Things Must Pass. Dat was oorspronkelijk een driedubbel elpee die George Harrison uitbracht op 27 november 1970, enkele maanden nadat The Beatles als popgroep uiteen waren gegaan.

Nu ligt dat werk in meervoud in de winkel. Gelukkig blijft de prachtige hoes: Harrison met hoed in zwart en wit, omringd door vier tuinkabouters.

Het aanbod nu loopt uiteen van een simpele ‘Standard’ dubbel-cd met de geremasterde uitgave van de 23 songs, voor 27 euro, tot aan een ‘Uber Deluxe Edition’-box met acht lp’s, een boekwerk, poster en andere gadgets. Dan gaat het om zeventig songs, vaak interessante andere opnames, maar met 217 euro wel iets voor de doorbijtende liefhebber...

