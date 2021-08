Zangeres Sinéad O’Connor laat je in haar ziel én in vele spiegels kijken

Bij muziek gaat het gevoel vaak voor de inhoud uit. Gevoel, of beter gezegd de sfeer, de klankkleuren en de dynamiek van een compositie. Bij het betere werk vallen ze uiteindelijk samen, maar dan nog: als je op de drempel van een meesterwerk staat, komt die sfeer je als eerste tegemoet.

Dat is precies de reden dat mijn hart dit voorjaar bij het beluisteren van Theology, een atypisch dubbelalbum van zangeres Sinéad O’Connor uit 2007, af en toe oversloeg. Het was alsof het Oude Testament in een zuivere vorm op me af kwam.

Gezien de intrigerende albumtitel had ik me schrap gezet voor grote en scherpe theologische vragen. En gezien de reputatie van O’Connor als rebels, dwars en eigenzinnig voor activistische, feministische theologie en scherpe..