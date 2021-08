Jonny Boston kwam tot geloof via popsongs en wil nu anderen bemoedigen met zijn christelijke jazzmuziek

Jonny & the Jazzuits hoopt met het korte album Good Medicine christenen in deze coronatijd op te vrolijken en te bemoedigen. Het bekeringsnummer van zanger Jonny Boston - ‘There must be an angel’ van Eurythmics - staat er ook op.

Jonny Boston: 'Voor ik in die Noorse kerk tot geloof kwam, was God al met me bezig.'

Hoofddorp

Zanger, saxofonist en klarinettist Jonny Boston liep al voor de coronapandemie rond met de tekst uit Spreuken 17, vers 22. ‘Een vrolijk hart bevordert een goede gezondheid, een sombere geest verzwakt het lichaam.’ In zijn moedertaal - Boston komt uit Engeland - is dat ‘A cheerful heart is good medicine, but a crushed spirit dries up the bones.’ Good Medicine werd de titelsong van de gelijknamige EP (Extended Play) die vandaag uitkomt. ‘We hopen oprecht dat mensen er blij van worden en dat de muziek zal helpen te vertrouwen op God ondanks de huidige situatie.’ Op dat verlangen sluit ook de christelijke versie van het bekende nummer Everyth..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .