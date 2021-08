De vierde plaat van de Amerikaanse zanger en schrijver Tom Odell is veruit zijn meest persoonlijke en ontwapenende album tot nu toe. In 2018 en 2019 werd Odell geteisterd door angststoornissen. Hij besloot zich een weg te schrijven uit de donkerte en zijn sombere gevoelens te verpakken in nieuwe muziek. Toen hij tijdens de pandemie niet met een band kon werken, ontdekte Tom zoals veel andere artiesten dat je in je uppie met behulp van digitale contacten en elektronische muziekapparaten je eigen doe-het-zelver kon worden. Hij knutselde zich een weg uit zijn ellende. Hij verbouwde weinig aan die huisvlijt, vandaar dat hij zijn overwonnen demonen bundelde in zestien songs die titels hebben als ‘monster v.1, monster v.2’. Maar er zijn ook ie..

