De twee zussen Madison en Logan vormen samen met hun broer Taylor de familieband Cain. Sinds ze in 2019 en 2020 hun eerste singles uitbrachten, snelt hun roep hen vooruit. Hun aanstekelijke pop/folk met fijne meerstemmige zang zorgt voor enthousiasme en een blij gevoel. Vooral het nummer ‘Rise Up (Lazarus)’ kent een uitermate aanstekelijk poppy refrein dat zich meteen in je hoofd nestelt. Het album begint al heerlijk met het ritmische ‘Come Forth’, dat je zo meestampt met je voeten. In ‘I’m so Blessed’ hoor je een meer authentieke gospelsound. Na de pakkende ballad ‘The Commission’ pakken broer en zussen Cain de draad weer op met aanstekelijke popsongs die zich als oorwurmen in je hoofd nestelen, om er voorlopig niet meer uit te gaan. Mo..

