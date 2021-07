Fris en harmonieus geluid van Anne Soldaat

Wat meteen al aan de eerste twee nummers aanspreekt: lekkere muziek, nieuwe songs, maar volkomen onbevangen reminiscenties aan de goede dagen van weleer. ‘One Book, One Life’ heeft koortjes die Beatlesque zijn. ‘You’re Hard To Find’ heeft een tingel-tangelend pianootje dat een beetje naar achteren gemixt heel sterk doet denken aan wat toetsenisten deden op Highway 61 Revisited van Bob Dylan. Anne Soldaat gaat lekker door met een dansbaar en jazzy ‘An Angel, A Crook And A Thief’, met doo-wopjes en ritmisch rammelend bestek en relaxt even met ‘Meet The Other Side’.

En totaal verrassend is er een slechts een beetje ironisch gezongen Engelse versie van ‘Dank U voor deze nieuwe morgen’. Hoewel, met zo’n Kinks-achtige stem als die va..

