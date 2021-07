Dit album is een herbewerking van de mooiste songs van Arno

Arno Hintjens (72) is een Belgische zanger en tekstschrijver die heel gemakkelijk en soms binnen een enkel lied tussen talen switcht. Het laatste nummer van deze nieuwe plaat, ‘Putain putain’, is daar een voorbeeld van. Juist in onze heel slechte en heel goede kanten tonen we ons Europeaan, bromt Arno in wat misschien zijn zwanenzang is.