MercyMe brengt bemoedigende en pakkende muziek

Al ruim 25 jaar draait de band MercyMe mee in het Amerikaanse gospelcircuit. De band is met name bekend van hun power-ballad ‘I Can Only Imagine’ (dat ook de titel is van een film uit 2018 over het leven van zanger Bart Millard) en in Nederland kan je ze ook kennen van hun bij Groot Nieuws Radio vaak gedraaide song ‘Word of God Speak’. Opvallend genoeg is de formatie nog nooit in ons land geweest voor een optreden. Als geen ander weet MercyMe aanstekelijke nummers te schrijven die goed in elkaar zitten, ergens over gaan en vaak ook nog tijdenlang in je hoofd blijven zitten.