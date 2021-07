Een indrukwekkende plaat van Ellie Holcomb

Voor Holcomb waren het een stroom tragedies die haar liedjes hebben geslepen; een orkaan en bomaanslag in haar woonplaats, de raciale lont in het kruitvat afgelopen zomer in Amerika en persoonlijke verlies door de pandemie. Worsteling en tragedie zijn vaak ingrediënten voor pijnlijk mooie muziek en ‘Canyon’ stelt niet teleur.

Er is een bewuste poging om een grootser popgeluid te krijgen. Dat slaagt in de organischer klinkende tracks als de titeltrack, ‘I Will Carry You’ en opener ‘I Don’t Want To Miss A Thing’, waar gestapelde vocalen en veel galm de toon zetten. Soms gaat dat bijna te ver zoals in ‘Bridge’, maar de melodische kracht trekt je toch telkens weer mee. En het moet gezegd: op vrijwel elk vlak slaat de kwaliteitsmeter verder ui..

