‘Bangladesh’ ging vooral om bewustwording

Vijftig jaar geleden vond het Concert For Bangla Desh plaats, de ‘moeder van alle benefietoptredens’. De opbrengst had hoger kunnen zijn als er geen juridische fouten waren gemaakt en de belastingdiensten hadden meegewerkt.

Een poster van het Concert For Bangladesh in het Liberation War Museum in Dhaka, de hoofdstad van Bangladesh.

New York

Bangladesh was in de nazomer van 1970 een straatarm, onbekend land; zelfs de naam werd nog anders geschreven: ‘Bangla Desh’. Een jaar later lag die naam op ieders lippen. Bewustwording en betrokkenheid bleken uiteindelijk groter en belangrijker dan donaties en hulp, vonden George Harrison en Ravi Shankar.

Beiden zijn nu niet meer in leven. De ex-Beatle stierf op 58-jarige leeftijd in november 2001, de Bengaals-Indiase sitarspeler als 92-jarige in december 2012.

Ze ontmoetten elkaar in 1966 en het droeg bij aan de oosterse zwenking die The Beatles door toedoen van Harrison zouden nemen. Het paste in de hippietijd rond 1968.

Maar twee jaar later was de flowerpower echt voorbij. De tropische orkaan Bhola kostte in november 19..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .