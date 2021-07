Een vriendelijke en vloeiende Beethovenuitvoering

De tijdgenoten van Ludwig van Beethoven (1770-1827) hadden niet de mogelijkheden om zijn muziek in zo veel verschijningsvormen te beluisteren als wij. De Duitse componist bewerkte zijn orkeststukken regelmatig voor uitvoeringen met minder instrumenten.

De verkoop van deze bladmuziek was een belangrijke bron van inkomsten. Beethovens tweede symfonie verscheen ook in verschillende bezettingen. De versie die violist Isabelle Faust, cellist Jean-Guihen Queyras en fortepianist Alexander Melnikov ten gehore brengen is door Beethoven goedgekeurd, maar vermoedelijk door Ferdinand Ries bewerkt. De drie musici vormen geen vast trio, maar ze spelen samen alsof ze nooit iets anders hebben gedaan. Hun intieme uitvoering maakt Beethoven vriendelijk en vloeiend. Het Tripelconcert waar het album mee opent, klinkt verrassend nieuw en vertrouwd tegelijk. Dirigent Pablo Heras-Casado leidt het op authentieke instrumenten spelende Freiburger Barockorchester met een speelse lichtheid door dit driedelige wer..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .