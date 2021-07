Aafke Romeijn zingt afgemeten goed

Aafke Romeijn was lerares Nederlands, maar als 34-jarige is de Utrechtse domeinbeheerder van een groeiend oeuvre. Ze is schrijfster van drie boeken en ze maakte een handvol albums met Nederlandstalige electropop. Die wordt zorgvuldig gedoseerd in klank en voorzien van opvallend intelligente, persoonlijke en in kleine tussen- en bijzinnen ook navrante tekst.

Ze zingt afgemeten goed en is vlijtig op toetsen. Nu ook weer in Godzilla, haar nieuwste album. Het laatste nummer ‘Sloop’ geeft in bijna gerapt parlando heel veel betekenissen en omschrijvingen van dit woord. In ‘Zuidas’ zwaait ze de hele sector van snuivend rijke, maar doodvermoeide yuppen neer met de opmerking dat de daar gebouwde constructies gemaakt zijn om vanaf te springen. In ‘Zelf’ verwoordt ze haar eigen complexiteit wonderlijk eenvoudig: ‘En alles staat of alles valt met jouw geduld dat ik niet heb. Er is er maar één hier met een schuld die nooit meer in te lossen valt. Dat ben ik zelf. Dit ben ik. Ik weet overal de weg. Behalve in mijn hoofd.’ Hopelijk kan La Romeijn weer snel op pad met haar liveshow. In een blog va..

