Goede wil en tragiek bij de getalenteerde Karen Black

Had ze kieskeuriger moeten zijn? Kritischer op het gebied van rollen en partners? Ze sloot vier huwelijken. Karen Black (1939-2013) is al acht jaar niet meer onder ons. De filmrollen zijn helemaal verleden tijd. Maar nu komt postuum haar eerste album uit, Dreaming Of You 1971-1976. Dat wordt aangevuld met recente nummers.

Niet zo lang voor haar dood nam Karen Black enkele songs op met de vermaarde producer en artiest Cass McCombs die ze had ontmoet. De stem is wat zwaar en doorrookt, maar de souplesse en de zwier waarmee ze haar liederen zingt, is echt opvallend.

De vijftien nummers zijn een collage van Blacks dromerige, introspectieve en serieuze muzikale identiteit, stelt McCombs. De single ‘I Wish I Knew The Man I Thought You Were..

