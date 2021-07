Weemoedige en afwisselende muziek van Mike Fentross

Hij werd vooral bekend vanwege zijn luitmuziek, met het Lachrimae (letterlijk: tranen) als bekende voorbeeld. Vooral vanwege de woorden die erop werden gemaakt, het lied ‘Flow My Tears’ (Laat mijn tranen vloeien). Met dit werk begint dit album, terwijl het met een al even treurig stuk wordt afgesloten: Semper Dowland, semper dolens (altijd Dowland, altijd treurig). Daartussen staan zestien korte stukken, waaruit blijkt dat Dowland ook heel goed in staat was wat vrolijker muziek te schrijven. Luitist Mike Fentross zette al die stukken in twee suites bij elkaar. Zijn spel is onberispelijk, levendig en prachtig opgenomen in de Middelburgse concertzaal. De cd is er een uit een serie van drie. De eerste bestaat uit werken die pas sin..

