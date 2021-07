Crowder toont zich op dit album een meester in het mixen van stijlen

David Crowder is inmiddels een veteraan binnen de worshipmuziek. Maakte hij eerst furore met zijn David Crowder Band (die ooit een keer op het podium van de EO Jongerendag stond), nu is hij al enkele jaren solo actief. Op Milk & Honey hoor je de voor Crowder kenmerkende mix van folk, gospel, hiphop-invloeden en refreinen met ritmes die je zo meestampt met je voeten.

Al direct op opener ‘Good God Almighty’ is het plezier en de energie hoorbaar. Crowder toont zich op dit album weer een meester in het mixen van al deze stijlen. In dit geval geeft hij southern gospel een ‘hipster’-behandeling met eigentijdse pop en folk. Ook op de rest van het album laat hij voortdurend horen het frisse en het bekende optimaal te combineren. Zo denk je bij een lied als ‘In The House’ al gauw dat je een bekend gezang hoort dat je niet goed kunt plaatsen.

‘Higher Power’ heeft een hiphop-sound, dankzij de medewerking van rapper Hulvey, ‘Better Than Sunshine’ heeft een fijne R&B-sound en in ‘Glory, Glory (God Is Able)’ waagt hij zich aan country. De creatieve arrangementen en passievolle uitvoeringen zijn een plezi..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .