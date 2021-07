Deze twee Canadese folkformaties geven klimaatverdriet een stem

In een maand dat de temperatuur in Canada tot ver boven de veertig graden opliep, moest ik denken aan twee Canadese folkformaties die hun zorgen over klimaatverandering en de effecten ervan op mens en natuur en mens omzetten in muziek. Het is folk die werkt als vruchtbare aarde, ze maken je bewust van de schoonheid en kwetsbaarheid van het leven zonder scherp in te zetten op schuldgevoelens en activisme.

Dat folkmuziek en zorg om de planeet elkaar vinden, ergens is het logisch: mooi aan de folk is de diepe verworteling ervan in de cultuur, geologie en daarmee de natuur van een streek of land. Het is muziek die van generatie op generatie doorgegeven wordt, die over vanalles kan gaan, maar die reageert op wat zich afspeelt en aandient. Dat ..