Nieuw album van Brian Doerksen maakt cirkel rond naar zijn jeugd

‘This Is My Father’s World’ moet wel een bewust gekozen dubbelzinnige opener zijn van dit album vol hymns van de Canadese aanbiddingsleider Brian Doerksen. Dat hij de afgelopen jaren een voorliefde voor traditionele liederen heeft gekregen, bleek al uit zijn psalmen initiatief The Shiyr Poets. Dit nieuwe album is echter ontstaan als contemplatie in corona quarantaine en maakt bovendien de cirkel rond naar zijn jeugd.

‘Als onvolwassen, trotse tiener dacht ik dat de hymnes die mijn vader zong, symbool stonden voor dode religie’, bekent Brian in zijn introductie. ‘Maar toen ik op ieder album wat ik maakte, ook een hymne plaatste, ging ik zelfs van ze te houden.’ Veertig jaar later hoor je die liefde terug als de zoon zich volledig in de spirituele beleving van zijn vader verdiept en hij de vader zelfs uitnodigt om mee te zingen.

De vocale bijdragen van Harry Doerksen beperken zich tot subtiele achtergrondzang in onder andere ‘Be Still My Soul’, ‘It Is Well’ en ‘Morning Has Broken’. Een mooi gebaar, maar het biedt weinig meer dan dat. Nee, dan zangeres Stephanie Esau. Zij geeft ‘Softly And Tenderly’ en ‘O The Deep Deep Love Of Jesus’ glans met stemg..

